Cena francescana per i poveri organizzata da Sannio Nostrum L'iniziativa dell'associazione si è svolta presso il chiostro di San Francesco di Piazza Dogana

L’associazione “Sannio Nostrum”, retta dal presidente Diego Ciullo e dal vice Marco Cefalo, ha regalato due ore di compagnia ai circa 30 ospiti indigenti che hanno preso parte alla cena solidale, che si è svolta presso il chiostro di San Francesco di Piazza Dogana a Benevento.

Padre Antonino Carillo, Guardiano del Convento dei Frati Minori ha introdotto la serata con una benedizione. Maddalena Palumbo, Danila Vitale, Emilio Spiniello e tanti altri amici hanno invece servito le pietanze a tavola per un momento dedicato ai meno fortunati.

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con i Frati Minori Conventuali, l’Associazione Provinciale Cuochi di Benevento, il “Punto Verde Ricevimenti” di Castelfranco in Miscano, la Comunità “Nuovi Orizzonti” di Benevento ed il Consorzio Ganosis.

Gli chef Lorenzo Scinto, Felice Vernacchio ed Italo Pontillo, con la loro solita disponibilità, hanno organizzato e preparato la cena. “Il nostro impegno – ha dichiarato Ciullo – c’è sempre per il prossimo, con lo scopo di fare aggregazione, seguendo il messaggio evangelicoo di Papa Francesco, cosi come sta cercando di fare il vescovo Accrocca. Ci auguriamo infine – ha concluso – che quest’ultimo possa proseguire con la sua opera di “bonifica”, visto c’è ancora tanto marciume in giro”.