Strade dissestate, Comitato a Provincia: azioni non proclami "Lavori annunciati da Ricci sono studi fattibilità e non opere realizzabili a breve nel Fortore"

E' tutt'altro che terminata la protesta del comitato civico “Viabilità Negata” che da settimane si sta battendo per la sistemazione e messa in sicurezza della viabilità provinciale nella Fortore. Dopo la protesta dinanzi alla Prefettura, il Comitato questo pomeriggio ha incontrato la stampa per illustrare il loro parere dopo l'annuncio della Provincia di Benevento circa alcuni lavori che, secondo il comitato "interessano la Valle del Tamamro e non il Fortore".

“Nel Comunicato Stampa n. 1770 del 20 gennaio 2018 – spiegano i residenti nel Fortore – progetti di intervento per la viabilità del fortore - Il Presidente della Provincia di Benevento Claudio Ricci dichiara di aver adottato i seguenti due provvedimenti concernenti la viabilità dell'area del Fortore: Il primo consiste nella approvazione dello studio di fattibilità riguardante la Strada provinciale n. 46 di innesto sulla Strada provinciale n. 50 da Ginestre degli Schiavoni al bivio Casalbore (AV) “Lavori di ripristino del piano viabile e relative pertinenze”.

E’ evidente – spiegano da “Viabilità negata” - che, poiché l’approvazione riguarda lo studio di fattibilità, occorre ancora avviare la fase progettuale vera e propria, e quindi l'opera vedrà la luce in tempi inevitabilmente lunghi, dell'ordine di anni

Anche il secondo provvedimento riguarda l’approvazione dello studio di fattibilità riguardante il ripristino del piano viabile e relative pertinenze della Strada provinciale n. 48 nel Comune di Castelfranco in Miscano - Tratto Castelfranco in Miscano - Confine Provincia (FG) con innesto della Strada provinciale n.50” e non dell'arteria e delle diramazioni che dalla Statale 90 bis arriva fino Castelfranco in Miscano, Ginestra, San Giorgio la Molara ed altri centri del Fortore.