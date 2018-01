Si presenta la IV^ Edizione Borsa di Studio Mario Liverini Giovedì nel salone Goccioloni delle Terme di Telese

Giovedì 25 gennaio, alle ore 17, presso il salone Goccioloni delle Terme di Telese, sarà presentata la IV^ Edizione della Borsa di Studio intitolata a Mario Liverini. In tale occasione verranno presentate le scuole partecipanti, si forniranno indicazioni sulle modalità di svolgimento delle prove e sulla loro strutturazione.

Il Premio Liverini è “Un confronto su temi di matematica e realtà calati sul territorio, una sfida che esalta le eccellenze e prepara le giovani menti ad affrontare il futuro.” queste le parole di Michele Liverini, Amministratore Delegato della Mangimi Liverini S.p.A.

Il Premio è destinato agli alunni dell’ultimo anno della scuola Secondaria di primo grado e finalizzato a premiare le eccellenze in Matematica. Le prove attengono a questioni reali, fatti di vita quotidiana contestualizzati nel territorio.

“Si parla di industria 4.0, l’industria ipertecnologica nella quale entrano giovani preparati, in grado di far crescere l’azienda e di conseguenza il territorio” ha sottolineato Filippo Liverini, Presidente della Mangimi Liverini S.p.A. e Presidente di Confindustria Benevento.

Gli istituti scolastici che hanno fatto pervenire l'istanza di partecipazione sono 50 a cui afferiscono 93 Scuole Secondarie di 1° grado con circa 200 iscritti provenienti da tutte le province della Campania. Novità di questa edizione è la partecipazione di 4 alunni in rappresentanza dell'Istituto Comprensivo del Tronto e Valfluvione (Ascoli Piceno). La Dirigente Scolastica dell'Istituto Patrizia Palanca, presente alla conferenza, è stata insignita nel 2017 dell'onorificenza di Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana: "Per la sua instancabile dedizione all'integrazione della comunità scolastica marchigiana a seguito del terremoto dell'ottobre 2016". I 4 alunni provengono dai Comuni di Arquata del Tronto, Acquasanta Terme (cittadine gemellate con Telese Terme), Roccafluvione e Venarotta.

Il programma prevede i saluti di: Rosa Pellegrino - Dirigente scolastico IC Telese Terme; Filippo Liverini - Presidente della Mangimi Liverini S.p.A; Pasquale Carofano - Sindaco di Telese; Pompilio Forgione - Sindaco di Solopaca; Luigi Boscaino - Docente Liceo Scientifico “Rummo”- Benevento; Agata Mazzarella - Docente IC “S. G. Bosco” – S. Salvatore Telesino e gli interventi, moderati da Gianluca Brignola, di: Luisa Franzese - Direttore Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e Monica Matano - Dirigente dell’ Ufficio VIII Ambito territoriale – Benevento.