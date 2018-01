Sottoscritto il contratto per i lavoratori idraulico forestali Mortaruolo: “Dalla Regione mantenuti impegni". Soddisfatto il presidente della Provincia, Ricci

Questa mattina nella sala Giunta di Palazzo Santa Lucia il Governatore Vincenzo De Luca con il consigliere delegato all'Agricoltura, Franco Alfieri e il direttore generale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Filippo Diasco hanno rinnovato dopo 9 anni il contratto degli operai idraulico - forestali riconoscendo i loro diritti e la conclusione di un percorso durato anni e sul quale questa Amministrazione regionale ha voluto dare un'impronta decisiva.

“Avevamo garantito massimo impegno per essere vicini al comparto – commenta il consigliere regionale e vicepresidente della Commissione Agricoltura, Erasmo Mortaruolo - e risolvere le annose problematiche che hanno interessato i lavoratori idraulico - forestali della Regione Campania. Ancora una volta questo Governo regionale guidato dal presidente De Luca ha voluto dare una risposta avveduta di serietà alla confusione e all'improvvisazione che ha dominato il comparto. Un grande lavoro di squadra che ha visto i rappresentanti di tutti gli Enti istituzionali delegati e le organizzazioni sindacali affiancare la Regione Campania in quella che il Presidente ha voluto definire come straordinaria rivoluzione del sistema forestale secondo i principi di integrazione multisettoriale, di stabilità occupazionale e di valorizzazione dei lavoratori con un serio piano di formazione professionale. Con la stipula del nuovo Contratto dei Forestali è stata avviata la programmazione forestale triennale fino al 2020 nel contesto dell'entrata in vigore della nuova legge nazionale forestale e dell’applicazione del regolamento per la costituzione dello Sportello Unico agricolo-forestale”.

Il presidente della Provincia di Benevento Claudio Ricci, che rappresenta uno degli Enti delegati che interviene sul territorio per la manutenzione delle aree boschive, ha espresso la propria soddisfazione “per il raggiungimento di un traguardo per il quale molto si è lavorato per tutelare il verde, l’ambiente ed il paesaggio e per garantire i livelli occupazionali”.

Alla sottoscrizione del contratto la Provincia di Benevento era rappresentata dal Consigliere provinciale delegato Remnato Lombardi e dal responsabile del Servizio Michelantonio Panarese.