Provincia, ecco il programma dei lavori pubblici L’elenco annuale 2018 ed il programma triennale dei lavori 2018 - 2020.

Il Presidente della Provincia di Benevento Claudio Ricci ha approvato l’elenco annuale 2018 ed il programma triennale dei lavori pubblici 2018 - 2020.

La Provincia sannita è in grado di mobilitare nell’arco temporale triennale risorse finanziarie pari a 14.769.000 di Euro. Per l’anno in corso i fondi disponibili sono pari a 3.211.000 di Euro.

Il Programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali, secondo le norme vigenti, contengono i lavori pubblici il cui valore stimato superi 100.000 euro. Per quanto riguarda i lavori da avviare nella annualità in corso per la Provincia di Benevento si tratta degli interventi previsti dal Piano di forestazione e bonifica montana e dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per ciascuno dei 5 Comprensori in cui è suddiviso il territorio sannita per la rete stradale provinciale che sviluppa oltre 1.300 chilometri di estensione lineare.

Per tali lavori è necessario, com’è noto, che le Amministrazioni approvino preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Nel commentare il provvedimento, Ricci ha dichiarato: “Abbiamo approvato con ogni possibile solerzia il Programma triennale e l’Elenco annuale delle opere pubbliche affinché siano spese con tutta sollecitudine e a servizio dle territorio tutte le risorse disponibili”. Il Presidente ha quindi aggiunto: “Avevo segnalato in sede di Assemblea dei Sindaci e di Consiglio provinciale, che hanno approvato il Bilancio appena il mese scorso, che in questo 2018 si sarebbe vissuta una svolta rispetto alle palesi criticità degli ultimi anni: non parlavo a caso. Stiamo infatti recuperando capacità operativa grazie anche all’inversione di rotta della congiuntura economica e della tendenza istituzionale e politica nei confronti delle Province.

Nel 2019 e 2020 si avranno a disposizioni altre risorse finanziarie per le opere pubbliche delle Province”. Ricci ha così concluso: “Confermo che non stiamo lasciando e non lasceremo nulla di intentato a favore dei nostri concittadini”.

Redazione Bn