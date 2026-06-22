NdC: "Al tavolo dei coordinatori provinciali andremo con disponibiltà"

La posizione dei mastelliani

ndc al tavolo dei coordinatori provinciali andremo con disponibilta
Benevento.  

"Parteciperemo domani alla riunione dei segretari provinciali del campo largo con disponibilità al dialogo e la volontà di aprire una stagione di seria interlocuzione con le forze che insieme governano la Regione. La linea indicata dal nostro leader Clemente Mastella non è mai cambiata: in vista del 2027, quando si voterà per le amministrative del capoluogo provinciale e per le Politiche, sarebbe paradossale e dannoso offrire alleanze disomogenee.
Noi di Centro ritiene sia necessario allargare il tavolo agli amici del coordinamento Area Progressisti e Riformisti: sono dirigenti politici il cui apporto è prezioso per tutto il campo largo.
Resta naturale che la condizione preliminare per ogni tipo di dialogo è il rispetto per la storia di Clemente Mastella e soprattutto delle esperienze di governo guidate da NdC al Comune e alla Provincia. L'incontro di domani è un dato positivo che auspichiamo foriero di sviluppi politici interessanti", lo scrivono in una nota congiunta i segretari provinciale e cittadino NdC Marcella Sorrentino e Cosimo Lepore.
"Quanto alle dichiarazioni, fuori luogo, provenienti da FdI su accordicchi, ribadiamo che alle scorse amministrative, a partire da Sant'Agata dei Goti e anche in altri Comuni, si sono registrati davvero inciuci e caminetti tra esponenti del partito di destra e una parte del Pd, nel tentativo di ostacolare candidati del nostro partito o vicini al nostro partito. Tentativi che si sono rivelati completamente vani". 
 

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