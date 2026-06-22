NdC: "Al tavolo dei coordinatori provinciali andremo con disponibiltà" La posizione dei mastelliani

"Parteciperemo domani alla riunione dei segretari provinciali del campo largo con disponibilità al dialogo e la volontà di aprire una stagione di seria interlocuzione con le forze che insieme governano la Regione. La linea indicata dal nostro leader Clemente Mastella non è mai cambiata: in vista del 2027, quando si voterà per le amministrative del capoluogo provinciale e per le Politiche, sarebbe paradossale e dannoso offrire alleanze disomogenee.

Noi di Centro ritiene sia necessario allargare il tavolo agli amici del coordinamento Area Progressisti e Riformisti: sono dirigenti politici il cui apporto è prezioso per tutto il campo largo.

Resta naturale che la condizione preliminare per ogni tipo di dialogo è il rispetto per la storia di Clemente Mastella e soprattutto delle esperienze di governo guidate da NdC al Comune e alla Provincia. L'incontro di domani è un dato positivo che auspichiamo foriero di sviluppi politici interessanti", lo scrivono in una nota congiunta i segretari provinciale e cittadino NdC Marcella Sorrentino e Cosimo Lepore.

"Quanto alle dichiarazioni, fuori luogo, provenienti da FdI su accordicchi, ribadiamo che alle scorse amministrative, a partire da Sant'Agata dei Goti e anche in altri Comuni, si sono registrati davvero inciuci e caminetti tra esponenti del partito di destra e una parte del Pd, nel tentativo di ostacolare candidati del nostro partito o vicini al nostro partito. Tentativi che si sono rivelati completamente vani".

