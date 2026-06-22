Benevento, il primo rinforzo sarà un volto già noto Si stringe per Ceresoli, grazie anche ai rapporti ottimi tra Vigorito e Percassi

Il primo rinforzo per il nuovo Benevento di serie B potrebbe essere uno che ha appena conquistato la promozione con la maglia giallorossa. Ci riferiamo ad Andrea Ceresoli, classe 2003, che la strega aveva avuto lo scorso anno in prestito dall'Atalanta. Riscattare il cartellino del mancino di Treviglio avrebbe comportato una spesa assai elevata, per cui si è deciso di percorrere strade diverse. Rinegoziare il costo del suo cartellino: un'operazione che appare possibile anche per gli ottimi rapporti esistenti tra Vigorito e Percassi. Insomma, ben presto si saprà quale percorso è stato scelto per consentire al bergamasco di vestire di nuovo la maglia giallorossa.

Nel frattempo il Benevento non molla certo quegli elementi di cui si è parlato, anche se la concorrenza non manca. I due del Potenza, il greco Siatounis e il palermitano Schimmenti sono ancora attenzionati dalla strega, che potrebbe prendersi nonostante siano entrambi da inserire nella lista “Over”, vale a dire quella dei nati prima di gennaio 2002. Un paradosso di cui abbiamo parlato tante volte, per il quale un ragazzo di 24 anni deve già essere inserito in una lista che comprenderà eventualmente anche qualche quarantenne.

Il Benevento però non li molla alla ricerca di quell'ottimizzazione dell'organico che deve servire a eliminare doppioni e giocatori poco utilizzati in cambio di elementi che possono essere funzionali alla causa.

Non avrà problemi di lista Niccolò Postiglione, il difensore del Pineto, nazionale Under 20, su cui ha posto gli occhi il Benevento. Il ragazzo di Chieti è di aprile del 2005, ragione per cui va immesso nella lista degli “under” che è una lista “aperta”, senza cioè limiti. Il diesse abruzzese Di Giuseppe s'è lasciato scappare che sulla “cessione di Postiglione siamo vicini, se non proprio ai dettagli, almeno sulla parola”. Non resta che attendere gli ultimi sviluppi.