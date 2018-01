"Io esisto" torna il concorso per le scuole del Bct Mercoledì la presentazione della seconda edizione

Il CTS (Centro Territoriale di Supporto alle disabilità) Sant’Angelo a Sasso di Benevento, nell’ottica di una scuola inclusiva, nel suo impegno di assumere sempre più una funzione di cerniera tra tutte le componenti della comunità educante, affiancherà anche quest'anno l'organizzazione del BCT– Festival Nazionale del cinema e della televisione delle città di Benevento, in occasione della sua seconda edizione.

In particolare collaborerà per la parte riguardante il concorso “io esisto” destinato a tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado della Regione Campania, con un tema di particolare rilevanza dal punto di vista culturale e sociale. Per l’edizione 2018 il titolo è “ Valore Donna. #NOVIOLENZA”.

L'argomento punta a coinvolgere e sensibilizzare i giovani e i più piccoli al tema del rispetto nei confronti dell’altro sesso e della non violenza. L’educazione e il rispetto per le donne sono infatti oggi tra i temi cardine della società civile e le scuole rappresentano uno degli strumenti principali, insieme alle famiglie, per avvicinare i piccoli studenti ai valori sani con cui dover crescere e coesistere nell’arco della vita.

Un modo per imparare argomenti nuovi in modo diverso, collocandoci nel più ampio quadro dell'educazione ai rapporti umani, con tutto ciò che questo comporta: capacità di riconoscimento, di accettazione, di accoglienza, di ascolto, di reciprocità, d'incontro.

A presiedere la giuria del concorso sarà Nicola Giuliano, produttore premio Oscar de “La grande bellezza”.

Merdoledì, 31 gennaio, alle 15 presso la sede del CTS, I.C. Sant’Angelo a Sasso, via G. Pascoli n.2, 82100 Benevento, il Sindaco di Benevento Clemente Mastella, il Questore Giuseppe Bellassai, l'assessore regionale all'istruzione Lucia Fortini, gli Assessori all'istruzione e alla cultura del comune di Benevento Rossella Del Prete e Oberdan Picucci, il Direttore artistico Antonio Frascadore, incontreranno gli alunni e i docenti della Regione Campania per la presentazione del progetto e per fornire loro ulteriori dettagli riguardo alla promozione e all’organizzazione dell’evento.