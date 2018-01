Trotta bus, i dipendenti: "A rischio navette per il derby" La documentazione con la richiesta di incontro in Prefettura è partita per evitare lo sciopero

Gli stipendi non si sono visti ma, in compenso, i documenti per la richiesta di incontro urgente in Prefettura sono stati spediti. La vertenza presso la Trotta Bus, parte seconda, entra in una fase di pre-scontro di cui l'amministrazione comunale, a questo punto, non potrà più ignorare.

Da radiodipendenti l'annuncio è partito dopo un'altra giornata spesa attendendo invano l'accredito dello stipendio di dicembre: sono a rischio le navette da e per lo stadio in occasione della gara interna del Benevento contro il Napoli. Non una gara qualsiasi, dunque. Prevista in notturna, è una delle partite capaci di richiamare il massimo del pubblico al Ciro Vigorito: ci vuole poco a immaginare il caos possibile senza navette e con i divieti di circolazione che il Comitato per l'ordine pubblico ha disposto proprio per fronteggiare i rischi rappresentati da gare del genere. Il tavolo in Prefettura non è rinviabile di molto.

Per quello che si sa, i rappresentanti dell'azienda trasporti del comune di Benevento anche ieri, per tutta la giornata, si sono resi irreperibili. I sindacati, al riguardo della vertenza, stanno mantenendo un profilo molto basso. Temono, evidentemente, di metter mano a uno scontro con esiti molto incerti. I ritardi nel pagamento degli stipendi sarebbero, come già accaduto l'estate scorsa, relativi alla difficoltà ad ottenere dall'Inps il Durc, documento unico di regolarità contributiva, che poi - a sua volta - sblocca i pagamenti della pubblica amministrazione, in questo caso del comune di Benevento.

Insomma, la Trotta o incassa i ratei del comune di Benevento o, a quanto pare sistematicamente, non ha nella gestione corrente il pagamento degli stipendi ai circa trecento dipendenti che ha ereditato. Difficoltà che la Trotta dimostra di avere anche in altre città dove ha ottenuto la gestione del servizio di trasporto pubblico.