L@p Asilo 31: "Il becero attacco è stato sventato" L'intervento degli attivisti dopo il tentativo di sgombero della struttura in via Firenze

“Questa mattina le forza dell’ordine hanno fatto irruzione nella struttura di via Firenze nel tentativo di sgomberare il L@p Asilo 31 eseguendo gli ordini dell’amministrazione Mastella”. Così in una nota gli attivisti del L@p Asilo 31 intervengono dopo il tentativo di sgomberare l'edificio. Un tentativo fallito dopo la mediazione di un funzionario di polizia che per la mancanza delle condizioni di ordine pubblico e sicurezza sia per le forze dell'ordine che per gli occupanti.

“Di fatto – spiegano dal L@p - una quindicina di agenti tra municipale, carabinieri e polizia si sono barricati all’interno della struttura con alcuni militanti, impedendo l’ingresso a tutti coloro che sono immediatamente accorsi per difendere lo spazio.

Il becero attacco è stato sventato, ma sappiamo bene che non è finita qui, per questo restiamo in guardia invitando tutti a partecipare al presidio permanente e all’assemblea pubblica che si terrà alle ore 18.00 al L@p Asilo31. Gli spazi sono di chi li vive e li rende vivibili per tutto il quartiere, infatti la risposta dei cittadini e delle cittadine è la prova di quanto la suddetta struttura sia radicata e fondamentale per il Rione Libertà”.