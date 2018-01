Mancata liquidazione indennità di sportello: protesta la Flp Il sindacato annuncia denuncia alla Corte dei Conti e l'assemblea generale dei lavoratori

La Flp funzioni locali dopo la denuncia sindacale sulla mancata liquidazione delle indennità al personale del comune di Benevento prende atto dell'istanza dei dipendenti dell'ufficio Demografia Servizio al cittadino che chiedono un incontro urgente con il dirigente Alessandro Verdicchio.

Alla base della protesta, spiega il coordinatore territoriale FLP Funzioni Locali Benevento e provincia, De Nigris, “la mancata liquidazione delle indennità non corrisposte da qualche mese agli stessi dipendenti, di cui anche impegnati in questo periodo, al servizio di sportello "Front Office" per il rilascio di certificazione di liste e candidature alle prossime elezioni politiche fissate per il 04 marzo 2018. Le Indennità sulle specifiche responsabilità, previste oltretutto dall'art. 11 CCDI del 03.09.2012, sono state illegittimamente disapplicate dagli stessi Dirigenti Comunali in palese violazione delle vigenti norme contrattuali e di legge, comportando agli stessi dipendenti, un gravissimo danno sia economico che giuridico.

La Flp Funzioni Locali si attiverà a tutela dei diritti sindacali e dei dipendenti rappresentati, ad ogni iniziativa di protesta, comunicando ad horas lo stato di agitazione del personale e non ultimo, la convocazione di una Assemblea Generale per tutte le iniziative da intraprendere a tutela dei diritti lesi degli stessi lavoratori. A giorni il sindacato presenterà anche un esposto - denuncia alle Autorità competenti e alla Procura Regionale della Corte dei Conti”.