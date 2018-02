La sedazione in terapia intensiva, il convegno Sabato nella sala congressi dell'ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli

Sabato 3 febbraio, a partire dalle ore 8.30, si terrà presso la Sala Congressi “Maria De Giovanni” – Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli, il convegno sul tema “la sedazione in terapia intensiva” organizzato dall’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione.

L’esperienza del ricovero in terapia intensiva – ha dichiarato la responsabile dell’unità operativa Dott.ssa Maria Cusano - è descritta, secondo risultati di inchieste e studi effettuati, come un evento traumatico per il paziente, caratterizzato da una serie di disagi fisici e psichici che si aggiungono alla patologia di base che ha motivato il ricovero.

Scopo del convegno è quello di affrontare in maniera multidisciplinare le varie problematiche del paziente ricoverato in terapia intensiva, dalla deprivazione del sonno alla corretta analgosedazione, alla diagnosi precoce dei disturbi dispercettivi, all’umanizzazione delle cure fino all’accoglienza dei familiari.

In terapia intensiva infatti, spesso il paziente è solo, non dorme, o almeno non in maniera adeguata, è agitato, ha dolore e presenta disturbi della coscienza che possono portare ad una sindrome di stress post traumatico qualora venga risolta l’emergenza rianimatoria.

Le tematiche – ha concluso la dott.ssa Cusano - saranno trattate da esperti del settore: rianimatori, psicologi, neurologi, logopedisti, alcuni dei quali provenienti da altre province e da altre regioni.