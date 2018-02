Oltre 850 mila euro per le strade del Fortore Interventi anche per la Fondovalle Isclero: l'annuncio del vicepresidente della Provincia, Rubano

“Oltre 860mila euro per dare dignità alle strade provinciali del Fortore e 120 mila euro per mettere in sicurezza il manto stradale della Fondo Valle Isclero. Due azioni importantissime che grazie al pragmatico impegno speso sono diventare finalmente seria realtà”. L'annuncio arriva dal vicepresidente della Provincia Francesco Maria Rubano, delegato alla Attuazione del Programma di Governo, che rende noti gli impegni assunti nelle scorse settimane sugli interventi da attuare e concretizzatisi con le delibere a firma del presidente della Provincia, Claudio Ricci.

“In politica – prosegue Rubano - contano i risultati e non le passerelle. Il mio impegno quotidiano sulle attività programmatiche della Provincia, l’ascolto puntale delle emergenze segnalatemi da sindaci , amministratori, comitati civici e da liberi cittadini, sta generando risultati concreti, visibili, di celere realizzazione. I cittadini hanno bisogno di risposte concrete, di fatti tangibili e non di promesse fiabesche. L’ho rimarcato anche nella ultima riunione sul “caso Fortore” svoltasi in Prefettura su convocazione del Prefetto Paola Galeone, sempre attenta a sensibilizzare le Istituzioni per intervenire in favore dei territori in difficoltà, ed ora alle luce dei provvedimenti assunti dall'Ente invito gli amministratori ed i cittadini a prenderne atto con equilibrato senso civico.

Per quanto riguarda il Fortore c’è stato un segnale chiaro, per il quale ringrazio il presidente Ricci e il responsabile dell’ufficio tecnico della Provincia Antonio Panarese, sempre attento alle mie istanze. Quel territorio ha da sempre il mio interessamento e l’interlocuzione costante instaurata anche con il presidente della comunità Montana, Zaccaria Spina, in sinergia con una delegazione di sindaci di quell’area, sta ottimizzando obiettivi importanti che la valle del Fortore necessità oggi più di ieri. Per questo esprimo enorme soddisfazione personale e politica.

Anche la Valle Telesina, inoltre, avrà una risposta: la Fondo Valle Isclero, infatti sarà nelle prossime settimane destinataria di due interventi aventi ad oggetto il ripristino del manto stradale nei tratti ad oggi fortemente compromessi. Tali interventi di messa in sicurezza ammontano in totale a 120 mila euro. Già dalla settimana prossima saranno indette le procedure di gara dagli uffici preposti ed a breve inizieranno i lavori.

Ringrazio ulteriormente il presidente della Provincia Claudio Ricci per aver dato seguito ad una mia pressante richiesta che ha visto la sollecitazione anche degli amministratori locali e dei tanti cittadini i quali stanno avendo enormi disagi – conclude Francesco Maria Rubano - continuerò senza fermarmi, in sinergia con il Consigliere Delegato del Presidente della Regione , Luigi Barone, e con il supporto politico di Ap – Civica Popolare, ad apportare il mio contributo allo sviluppo Sannio”.