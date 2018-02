I magistrati di Benevento all'Orto di Betania per un "cashmob" "Sosterremo una delle realtà impegnate all'inclusione di giovani meno fortunati"

I giudici di Benevento all'orto di Betania per un "Cashmob", una giornata dedicata all'acquisto dei prodotti solidali dell'orto.

Lo hanno annunciato il presidente del Tribunale di Benevento, Marilisa Rinaldi ed il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Benevento, Aldo Policastro: "La Magistratura di Benevento, proseguendo nel percorso di apertura alla realtà sociale del territorio sannita, promuove, sabato 10 febbraio 2018 alle ore 11.00, un Cashmob per l’acquisto dei prodotti dell'Orto per sostenere le attività sociali ed a km0 della Fattoria Sociale “Orto di casa Betania“, impegnata da anni in un’azione di inclusione di giovani meno fortunati nel tessuto sociale ed economico di Benevento.

La Magistratura, infatti, non è solo un organo a cui è affidata una funzione di amministrare la giustizia, reprimendo i crimini e applicando le relative sanzioni.

Essa costituisce anche una componente della società attenta ai percorsi di uscita dalle fragilità che faticosamente molte persone tentano di portare avanti. Anzi, proprio per l’effetto “rieducativo” al quale questi percorsi conducono, la Magistratura guarda ad essi come un’azione positiva umana e sociale.

La condanna penale, soprattutto per i giovani, non deve essere una sanzione che li isoli per sempre dalla società civile, ma un’occasione per cambiare abitudini, mentali e materiali, e iniziare un nuovo percorso di vita.

L’articolo 27 della Costituzione invita, infatti, ad eliminare o ridurre le probabilità che il soggetto ricada in futuro nel reato, facendo riferimento ad un concetto di “relazione” con la comunità dalla quale si era estraniato.

Tutte la parti sociali, dunque, devono assumere un impegno concreto a collaborare perché questa funzione rieducativa sia una costante certezza per chi intenda cominciare il proprio nuovo percorso di vita.

E’ necessaria una stretta collaborazione da parte nostra, con il contributo della Magistratura di Sorveglianza e dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna e con Enti, come la Caritas, da anni impegnata in progetti che consentono di scontare la pena in funzione di un pieno recupero dei giovani alla vita sociale ed economica della collettività".