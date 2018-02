Caos all'ospedale Rummo, la denuncia della Uil Poco personale, lunghi tempi di attesa al pronto soccorso ed altre criticità denunciate da De Luca

“Sale operatorie che funzionano a singhiozzo, Pronto Soccorso soffocato dalle richieste degli utenti, sospensione dei ricoveri nella Unità Operativa di Nefrologia”. Sono queste le criticità sollevate in una nota dal segretario territoriale Uil Fpl Giovanni De Luca che denuncia la delicata situazione che si è creata all'interno dell'ospedale cittadino.

“La mancanza di personale all’Azienda Ospedaliera ‘Rummo’ - aggiunge De Luca - sta comportando notevoli problemi per l’offerta sanitaria ai cittadini sanniti. Aspetto reso ancora più grave dall’importanza del nosocomio che è punto di riferimento per il nostro territorio e aree delle province vicine.

Dal 18 dicembre si è decisa una temporanea sospensione – annuncia il sindacalista - delle attività di chirurgia elettiva a causa della mancanza di un numero sufficiente di anestesisti in ospedale. Infatti durante lo scorso anno sono stati assunti dei rianimatori tramite un avviso pubblico, ma la fuoriuscita di altri professionisti ha di fatto confermato la carenza di operatori.

Attualmente le sale operatorie stanno garantendo esclusivamente le urgenze. Mentre per quanto concerne le attività in elezione, il servizio di Rianimazione stabilisce le giornate di seduta, a seconda del personale a disposizione, comportando – denuncia De Luca - anche attese importanti per i pazienti ricoverati. In questo modo accade che persone che potrebbero rimanere in ospedale pochi giorni sono costretti ad occupare il posto letto molto più a lungo, con grossi disagi per i pazienti stessi e per le attività ospedaliere”.

Il 'viaggio” di De Luca prosegue e arriva al Pronto Soccorso e punta il dito contro la gestione: “non è possibile che alcuni utenti nelle scorse settimane siano rimasti sulle barelle, anche per giornate intere, in attesa di un ricovero estremamente complicato a causa del sovraffollamento dei reparti. Occorrerebbe un potenziamento delle strutture e dei lavoratori, che sono costretti a incredibili carichi di lavoro per arginare le problematiche del Pronto Soccorso. Personale che per garantire un servizio sempre adeguato è spesso costretto a rimandare ferie e rinunciare ai giusti riposi. Eppure alla fine sono i primi ad essere investiti dall’evidente e normale malumore degli utenti, con aggressioni verbali e a volte, addirittura, anche fisiche. Le criticità continuano poi con la Nefrologia: la mancanza di medici ha portato la dirigenza a sospendere temporaneamente i ricoveri in due stanze dell’Unità Operativa”.

Per questi motivi la Uil Fpl chiede “come sia possibile registrare criticità di questa portata in un'Azienda Ospedaliera pubblica di primo livello.

La carenza di personale è evidente da tempo, così come la difficoltà a garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, quindi non si comprende cosa debba accadere per cominciare a porre rimedio.

Riteniamo necessario – conclude De Luca - un incontro urgente con il Direttore Generale, Renato Pizzuti e il Direttore Sanitario, Mario Iervolino per comprendere cosa stia accadendo e, soprattutto, per verificare se già sono pronte delle soluzioni per risolvere le criticità evidenziate. E se il management del Rummo lo riterrà opportuno, siamo anche disponibili all’eventuale attivazione di un Tavolo di Confronto Regionale per risolvere il problema.

Inoltre, in sede di confronto la Uil Fpl chiederà anche chiarimenti relativi all’Ospedale ‘Sant’Alfonso de’ Liguori’ di Sant’Agata de’ Goti che dall’1 gennaio è parte integrante del ‘Rummo’, ma finora rappresenta ancora un elemento estraneo”.