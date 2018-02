Strade rotte e "viabilità negata" nel Fortore, oggi il corteo Nuova manifestazione dinanzi alla Provincia del Comitato Civico “Viabilità Negata”

Il comitato civico “Viabilità Negata” per questa mattina ha organizzato una nuova mobilitazione a Benevento. Pullman ed auto private partiranno da Montefalcone di Valfortore alle 9 per raggiungere Benevento. Dal viale Mellusi – zona della Croce Rossa – alle 10.30 il corteo partirà e, dopo aver percorso viale Mellusi, via Perasso, giungerà fino alla Rocca dei Rettori sede della Provincia di Benevento per protestare contro le strade rotte e prive di manutenzione di proprietà dell'Ente guidato da Claudio Ricci .

“La prima parte del percorso – scrivono gli organizzatori - (fino alla zona di Piazza Risorgimento) si percorrerà in silenzio. Durante la marcia verranno lette alcune lettere scritte da nostri concittadini residenti e non) la seconda parte fino alla Rocca dei Rettori, potete usare tutti gli apparecchi acustici”. Il comitato invita a non utilizzare i fumogeni.

Gli organizzatori chiederanno un incontro con il presidente Ricci. Durante l’incontro tutti i manifestanti leggeranno le richieste alla Provincia e due lettere, tra cui una scritta da un giovane studente pendolare costretto quotidianamente a fare i conti con strade dissestate e non certamente sicure per gli automobilisti.

La decisione di scendere nuovamente in piazza era arrivata venerdì scorso al termine della riunione tra sindaci del Fortore e cittadini esasperati dalle condizioni delle strade. Una situazione esplosa poco più di un mese fa quando centinaia di persone erano scese in piazza, sempre a Benevento, ed avevano protestato contro il dissesto della rete viaria. Nel mirino dei residenti e di centinaia di automobilisti, frane, smottamenti, buche e in generale la mancata manutenzione lungo la viabilità provinciale.