Gesesa incontra le associazioni dei consumatori I vertici dell'azienda con Unc, Codici e Mdc

Primo incontro di Gesesa con le associazioni dei consumatori presenti sul territorio della sannita. Presenti il presidente Gesesa, Luigi Abbate, l'Amministratore Delegato Piero Ferrari e cinque associazioni: Unc (Unione Nazionale Consumatori), con la sua presidente Laura Mastrocinque, il Movimento di Difesa del Cittadino con il vicepresidente Umberto Diffidenti e CODICI (associazione consumatori) rappresentata da Giovanna Lobina.

Gesesa ha presentato il nuovo piano di comunicazione per i comuni serviti, che ha come driver principale l'utente al centro dei processi commerciali e che si pone come obiettivo primario la riduzione dei tempi nello svolgimento dei processi.

Il presidente Luigi Abbate ha spiegato: “con la nuova area clienti web ormai tutte le operazioni commerciali si possono effettuare comodamente da casa, senza recarsi allo sportello utenti di Pezzapiana; questo comporta meno stress da parte dei clienti e maggiore efficienza ed efficacia dei servizi”.

Inoltre l’Amministratore delegato di GESESA Piero Ferrari ha presentato il nuovo pieghevole informativo che verrà distribuito presso le utenze, nel quale sono presenti tutte le informazioni importanti per la comprensione corretta della bolletta nonché una guida all'autolettura.

A conclusione dell’incontro si è concordato che ogni primo mercoledì del mese l'azienda che a Benevento e in numerosi centri della provincia gestisce l'erogazione dell'acqua potabile, incontrerà le associazioni dei consumatori locali per creare un percorso di ascolto e confronto continuo.