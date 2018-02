Targa saltata all'Obelisco di Iside, l'ira di Mastella "Chiesta anche una dettagliata relazione sull'accaduto all'Arco di traiano"

“Mi è stato segnalato ancora un atto vandalico, perpetrato stavolta ai danni dell’Obelisco di Iside di Piazza Papiniano, ed in particolare alla targa illustrativa del monumento”. Così il sindaco Mastella dopo che qualcuno o qualcosa – non è escluso che a far saltare la targa possa essere stato il maltempo dei giorni scorsi – ha provocato lo scollamento della targa esplicativa dalla base in ferro dove sono ancora visibili i punti di colla che la fissavano.

“È un comportamento disdicevole che non possiamo più tollerare – ha tuonato Mastella - . Questa amministrazione sta mettendo in piedi ogni utile azione per rendere appetibile la città di Benevento ed incrementare il turismo: innanzitutto attraverso la valorizzazione del patrimonio monumentale ed artistico. Abbiamo tuttavia bisogno del contributo concreto di tutti per cambiare il volto della nostra città. Invito, pertanto, i cittadini a denunciare chiunque attenti al patrimonio storico e artistico di Benevento.

Nel frattempo, provvederemo quanto prima a ripristinare la targa, andando a riparare ancora una volta ad un danno commesso da stupidi incivili.

A tal proposito, ho chiesto anche una relazione ai vigili urbani in ordine all’episodio avvenuto all’Arco di Traiano, nella notte tra martedì e mercoledì, affinché il colpevole provveda a pagare il ripristino dei piloni, della catena e dei muretti in marmo distrutti dall’auto”.