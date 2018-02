Zona Mellusi ripulita dal Comitato di quartiere Rimossi i cumuli di immondizia a ridosso delle campane del vetro

Il Comitato di Quartiere di zona Cappuccini/Atlantici/ Mellusi, per un paio di ore, è stato impegnato, con i suoi volontari, nella pulizia delle campane per la raccolta differenziata del vetro, che da più di dieci giorni invadevano, sporcando, alcune aree cittadine del rione della zona alta. Il presidente Diego Ciullo con il suo vice, l'avvocato Marco Cefalo, concludono il lavoro iniziato negli scorsi giorni anche da altri componenti del comitato.

“Noi prima di tutto ce la prendiamo con tutte quelle persone che non meritano di essere chiamate cittadini - spiegano dal Comitato -, visto il poco rispetto del territorio, perché oltre al vetro, vengono depositati senza criterio anche altri tipi di rifiuti vicino alle campane; tirata d’orecchie anche per l'amministrazione comunale (non responsabile per questi incivili), che dovrebbe pur sempre far pattugliare l’area dai vigili urbani e all'Asia spa che dovrebbe intervenire nella pulizia delle campane.

Noi proponiamo un'idea semplice che è quella di eliminare le ‘campane verdi’ per fare spazio direttamente a un nuovo contenitore per il vetro per la differenziata, come già accade in altri capoluoghi. Finalmente la campagna elettorale volge quasi al termine, augurandoci che la città possa ritornare alla normalità".