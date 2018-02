Comune: Ufficio tributi aperto solo due giorni a settimana I cittadini che vogliono presentare istanze o altro dovranno andare all'Ufficio Protocollo

Cambiano gli orari di apertura degli uffici del Comune di Benevento.

In particolare da Palazzo Mosti rendono noto che l'Ufficio Tributi, dal prossimo primo marzo fino al primo giugno 2018 sarà aperto solo due giorni a settimana e per poche ore, come spiega la nota inviata dal Comune: "Si rende noto che dal 1° marzo al 1° giugno 2018 l’Ufficio Tributi sarà aperto al pubblico nelle seguenti giornate: martedì, dalle ore 15 alle ore 17, e giovedì, dalle ore 9 alle ore 12".



Tuttavia per chi dovrà presentare istanze, atti ed altri documenti si potrà andare all'Ufficio Protocollo oppure utilizzare la posta elettronica: "Per la presentazione di istanze, atti ed altri documenti i contribuenti potranno presentare la documentazione presso l’Ufficio Protocollo Generale del Comune (ubicato in via dell’Università, presso il Settore Servizi Sociali) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e il martedì e giovedì anche dalle ore 16 alle ore 17. La documentazione potrà, inoltre, essere inviata mediante PEC all’indirizzo tributi@comune.benevento.it o mediante fax al numero: 0824 18110559".