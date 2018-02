I senza casa occupano il Pd: "Vogliamo parlare con Mortaruolo" "Si chiede un interessamento sull'assegnazione del 25 per cento delle abitazioni all'emergenza"

Occupata dai Senza Casa, riuniti sotto l'insegna As.I.A, associazione inquilini e abitanti, la sede beneventana del Partito Democratico. Una delegazione di cittadini, ormai da quasi cinque anni in lotta per far valere i diritti di chi è rimasto senza una casa, ha raggiunto la sede sannita del Partito Democratico, occupandola simbolicamente per chiedere un incontro al consigliere regionale Mino Mortaruolo. Oggetto del contendere: la delibera comunale per l'assegnazione del 25 per cento degli alloggi popolari all'emergenza che ancora non viene approvata dalla Regione Campania.

I promotori della protesta in merito hanno spiegato: “Abbiamo occupato la sede provinciale Pd per chiedere un incontro a Mortaruolo: il Comune ha deliberato la riserva del 25 per cento all'emergenza abitativa, ma da mesi la Regione non risponde nonostante le sollecitazioni. Siamo qui per chiedere spiegazioni, non possiamo aspettare altro tempo. Se la Regione non dà risposte non possiamo neppure costruire col Comune i bandi di assegnazione dei 52 alloggi di edilizia popolare che si andranno a costruire”.

Una quota, quella del 25 per cento, che darebbe respiro alla vertenza abitativa di Benevento, dopo anni di tensioni, scontri e disagi per i cittadini che si sono trovati sfrattati e costretti a vivere in scuole o in altre sistemazioni precarie: “Il 25 per cento si intende sul patrimonio abitativo libero esistente, quindi di un numero non ancora certo senza una seria anagrafe delle utenze, a cui vanno aggiunti gli alloggi di edilizia popolare. Ci sono i presupposti per allargare al massimo la disponibilità abitativa dunque, alleviando quanto più possibile la vertenza abitativa”.

Dal canto suo il consigliere Mortaruolo ha assicurato il suo interessamento sulla vicenda: previsto un aggiornamento nel pomeriggio con un incontro tra il consigliere regionali ed i cittadini promotori della protesta.



Crisvel