Benevento, caso mensa scolastica. Bosco: cauto ottimismo "Voglio sperare che per il futuro il servizio possa ancora essere migliorato"

Fioravante Bosco, segretario generale aggiunto della Uil Avellino Benevento, che ha seguito a lungo la questione mensa scolastica al comune di Benevento, alla notizia della ripresa delle attività con l’Ati Ristora Food Service e Cooperativa Solidarietà e lavoro, dichiara quanto segue: “Questa mattina 31 lavoratori su 39 del vecchio appalto hanno ripreso servizio nella mensa scolastica del comune di Benevento. Da notizie apprese direttamente dalle lavoratrici sembra che i pasti siano stati di gradimento dei bambini. Voglio sperare che per il futuro il servizio possa ancora essere migliorato poiché dalla stabilizzazione nel tempo del servizio dipenderà anche l’organico dei docenti.

Esprimo – conclude Bosco – cauta soddisfazione per aver contribuito, dopo due anni di incredibili vicissitudini, a far ripartire un servizio così importante per i bambini e per le loro famiglie, che d’ora in poi avranno una preoccupazione in meno”.

Redazione Bn