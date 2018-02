Domani e martedì chiuse tutte le scuole di Benevento La decisione nella riunione del Coc di oggi pomeriggio

Anche a Benevento le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse domani e anche martedì. Lo ha deciso il centro operativo comunale dopo la riunione che si è tenuta oggi a Palazzo Mosti.

Alla riunione presenti oltre ai vertici di Palazzo Mosti la Protezione Civile, la Misericordia, la Polizia.

La decisone è stata presa, come ha spiegato il sindaco Mastella, per via delle previsioni meteorologiche che parlano di precipitazioni nevose a partire dalla notte di oggi e anche per il drastico abbassamento delle temperature: "Il problema - è stato ricordato durante la conferenza - sarà soprattutto il ghiaccio".

L'invito ai cittadini è di uscire solo in caso di necessità, visto che le temperature scenderanno sotto lo zero.

Martedì pomeriggio ci sarà una ricognizione degli edifici scolastici cittadini ed in base all'esito di tale ricognizione si deciderà se procedere con ulteriori giorni di chiusura o riaprirle. (Da tener presente inoltre che a partire da sabato e fino a martedì le scuole resteranno chiuse per permettere l'allestimento dei seggi in vista delle elezioni politiche del 4 marzo)

Tutti potranno rivolgersi al Comune per qualsiasi esigenza: già pronti i mezzi spargisale e gli spazzaneve per liberare le strade in caso di necessità, sia nel centro che nelle contrade.