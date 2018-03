Laboratori per i bimbi al Museo del Sannio I bambini scopriranno la lavorazione dell'argilla o si trasformeranno in guerrieri sanniti

“Benevento Kids Lab” è il nuovo programma di laboratori speciali ospitati dal Museo del Sannio. Le attività si svolgeranno tutte le quarte domeniche del mese fino al 24 giugno. Lo comunica il Presidente della Provincia di Benevento Claudio Ricci.

Si tratta di una proposta ludico-didattica studiata per gli ospiti del Museo del Sannio ed ispirata dalla storia antica, dalla città di Benevento e dalle collezioni presenti.

Il prossimo appuntamento dei Laboratori restano fissati per il 25 marzo con “Piccoli vasai”, nel corso del quale si scoprirà l’antica lavorazione dell'argilla utilizzando antiche tecniche manipolative. Il 22 aprile sarà la volta di“Sanniti per un giorno”, in cui i bambini, trasformandosi in impavidi e valorosi guerrieri sanniti, ne ricostruiranno la mitica corazza. Il 27 maggio seguirà il quarto appuntamento con “Gioellieri d'altri tempi”, laboratorio di oreficeria longobarda in cui i piccoli ospiti realizzeranno crocette e pendagli laminati. L'ultimo appuntamento della stagione ci sarà il 24 giugno con “Archeostorie. Indiana Jones crescono”, laboratorio di scavo archeologico simulato.

Le attività inizieranno alle 10:30 e si svolgeranno presso l'Infopoint del Museo del Sannio, che si trova in piazza Giacomo Matteotti - Santa Sofia (lato sinistro guardando la Chiesa). Il costo di ogni laboratorio è di € 3,00.

È consigliabile la prenotazione che può avvenire inviando una mail a museodelsannio@mediateur.it, telefonando al n. 331 5073873, passando di persona presso l'Infopoint del Museo, scrivendo un messaggio privato sulla fanpage Facebook “Infopoint Museo del Sannio”.

Le attività sono ideate e curate da Mediateur, concessionaria dei servizi presso il Museo del Sannio per conto della Provincia di Benevento, e sono svolte da personale specializzato.