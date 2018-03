Tronchi tagliati e lasciati nel fiume, l'ira del Comitato Chiusolo: "Ma la Provincia di quale sicurezza sta parlando?"

“La Provincia approva il progetto di messa in sicurezza del Fiume Sabato. Di quale sicurezza parla ?”. A porre l'interrogativo è il presidente del comitato di quartiere di via Garrucci, Giovanni Chiusolo.

“E’ notizia di questa mattina che la Provincia di Benevento ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del fiume Sabato per un importo di euro 330.000. Ricci ha dichiarato - spiega Chiusolo -, che finora si era intervenuto 'per alleviare i rischi persistenti su questo corso d’acqua utilizzando nostre risorse finanziarie e con progetti predisposti dal nostro Servizio di forestazione'. Orbene – continua il Comitato di quartiere - di quale messa in sicurezza stiamo parlando? Gli alberi e la vegetazione che potrebbero creare problemi di deflusso, cuore del problema e costituente il senso dell’intervento, o si rimuovono oppure è meglio tenerli in vegetazione.

Mai e poi mai – tuona Chiusolo -, tagliarli e lasciarli in balia degli eventi atmosferici, specialmente se si è a poca distanza di altre zone non riqualificate e, ancor più, di un ponte che sarebbe di sicuro aggancio per l’occlusione dello sfogo delle acque”.

“La zona a valle del ponte di Santa Maria degli Angeli e delimitata ancora più giù dallo storico “Ponte Leproso”, conclude il responsabile del Comitato di via Garrucci - è stata lasciata 'occupata' da tronchi ed arbusti tagliati e non rimossi. Parte di essi sono scomparsi dopo le piogge di questi giorni, altri sono ancora lì. Forse sperando di essere meno fortunati la prossima volta e di ritrovarceli come “chiusa” del corso del fiume ingrossato dalle piogge”.