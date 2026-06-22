Tpl e scuole: giovedì il Consiglio comunale Numerosi i punti all'ordine del giorno per la seduta consiliare

Il presidente Renato Parente ha convocato una nuova seduta del Consiglio comunale in modalità mista per giovedì 25 giugno alle ore 9:30 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

Tassa sui rifiuti (Tari). Presa d'atto del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2026-2029, validato dall'Ente d'Ambito Benevento, e approvazione delle tariffe tari per l'anno 2026;

Variazione al bilancio di previsione finanziario 2026/2028 (art. 175,comma 2, del d.lgs. N. 267/2000);

Ratifica delibera di giunta comunale n.129 del 21.05.2026 ad oggetto "Variazioni al bilancio di previsione”;

Adesione alla rottamazione quinquies – articolo 1, commi da 82 a 101, legge 199/2025 e articolo 10 quinquies, dl 38/2026, convertito con legge 22 maggio 2026, n. 88;

Conferenza di servizi decisoria relativa al progetto per la per soppressione dei passaggi a livello ai km 27+022,27+520 e 29+121 mediante la realizzazione di un sottovia carrabile al km 27+089 e di una viabilità di collegamento in prossimità della stazione di Porta Rufina, della linea Avellino-Benevento in comune di Benevento - Espressione parere negativo al progetto in variante allo strumento urbanistico vigente;

Analisi dello stato del trasporto pubblico locale (Tpl) - Criticita’ nel subentro tra Trotta Bus Service s.p.a. e Air Campania s.p.a;

Stato di attuazione dei progetti Scuola Torre, Sala, scuola Bosco Lucarelli ed ex Malies ed ex Orsoline; Disegno di legge consenso;

Vari debiti fuori bilancio.