Buona sanità al San Pio: la testimonianza di una paziente Per l'esperienza presso il reparto di Day Hospital oncologico dell'AORN San Pio

Le cure tempestive e l’assistenza ricevute durante la sua degenza presso la Uoc Oncologia, direttore Antonio Maria Grimaldi, menzionato più volte nella classifica nazionale di Expertscape.com come eccellenza nel campo scientifico dell’oncologia e del melanoma, al centro della lettera di ringraziamento di una paziente al Direttore Generale dell’AORN San Pio di Benevento, Maria Morgante.

“Gentile Direttore Generale Dott.ssa Morgante,

Le scrivo mossa da un profondo sentimento di gratitudine, con il desiderio di portare alla Sua attenzione la mia testimonianza di eccellenza sanitaria e straordinaria umanità vissuta all'interno dell'Azienda Ospedaliera da Lei diretta.

Di recente ho superato con successo un intervento chirurgico simultaneo, estremamente complesso, presso un’altra struttura ospedaliera.

Si è trattato di un intervento volto a trattare contemporaneamente un tumore al seno con svuotamento ascellare, metastasi al fegato e ricostruzione con protesi. Se oggi posso raccontare questa rinascita, e se il mio corpo ha retto a una sfida chirurgica così imponente, il merito fondamentale è della straordinaria preparazione terapeutica ricevuta nel reparto di Day Hospital Oncologico dell' “ AORN "San Pio" di Benevento. Desidero elogiare formalmente la dott.ssa Vincenza Tinessa. La sua impeccabile competenza medica, unita a una rara sensibilità d'animo, è stata la mia ancora di salvezza. Grazie ai mesi di chemioterapia affrontati sotto la sua guida attenta, la massa tumorale e le metastasi si sono ridotte in modo drastico, dandomi la reale possibilità clinica di accedere all'operazione.

Accanto a lei, il mio grazie più profondo va al dott. Luciano Palladino per la sua vicinanza, la costante disponibilità, la grande professionalità e l'umanità dimostrate, sentimenti che estendo a tutto il reparto di senologia. Un ringraziamento speciale e colmo di affetto va a tutto il personale infermieristico e agli OSS del D.H. Oncologico. Il loro è un lavoro silenzioso, quotidiano, prezioso e profondamente amorevole; sono la colonna portante di un reparto che non si limita a somministrare farmaci, ma che dona protezione e calore umano. Gentile Direttore, ci tenevo che Lei sapesse quanto l' UOC Oncologia del “Suo Ospedale “ sia un polo di vera eccellenza, dove la grande medicina si fonde con una profonda umanità. Con immensa stima e gratitudine".

E il Direttore Generale Maria Morgante commenta "Ringrazio la paziente per la Sua testimonianza. La centralità ed il benessere del paziente e dei cittadini – utenti sono elementi fondamentali del nostro impegno e qualificano l’attività dei nostri medici e del personale sanitario, nobilitando la missione di tutti noi”.