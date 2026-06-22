Serie B. Samp, Cesena ed Empoli: i tormenti di tre "grandi" Estate travagliata nei tre centri e tre panchine ancora da occupare

Come un tempesta in un bicchier d'acqua. Tanti nomi, tante trattative nate e sepolte nel giro di un giorno, poi spunta un nuovo nome, quello di Bernardo Corradi. Un profilo che ha fatto subito storcere il muso alla tifoseria blucerchiata, che si aspettava un allenatore navigato per la B e si potrebbe ritrovare un tecnico che non ha mai guidato da “head coach” una squadra professionistica. Lo scorso anno Corradi è stato collaboratore di Max Allegri al Milan, prima ha guidato le nazionali azzurre di Under 16, Under 17, Under 19 e Under 20 tra 2019 e 2024.

E la tifoseria blucerchiata è esplosa: "Forse hanno creduto che ci fossimo quasi cascati alle loro parole, dopo i vari incontri avuti con le compagini della tifoseria, ma dopo un mese siamo di nuovo qui – hanno scritto in un comunicato -. Di nuovo di fronte all'assenza totale. Un'assenza totale di programmazione. Un'assenza totale di competenza. Di organizzazione. Confermata dalle continue voci che si susseguono sulla scelta del nuovo allenatore". In quanto a Corradi ancora parole forti, come riportato da Genova today: "Parrebbe essere, a oggi, l'ennesima scommessa a basso prezzo - scrivono ancora Federclubs e Sud -. Come se gli errori delle ultime tre stagioni non fossero mai esistiti. Non possiamo stare fermi. Non vogliamo stare zitti. Non staremo a guardare, a vivere, l'ennesima stagione fallimentare. Dalle finte promesse allo zero assoluto. Dobbiamo scendere per strada, ancora una volta”.

A Cesena c'è ancora il caos

A Cesena siamo più o meno sulla stessa lunghezza d'onda. Il nuovo direttore sportivo Andrea Mancini sta provando a mediare le varie soluzioni, ma è tutto molto difficile. L'idea della riconferma di Asley Cole è stata abbandonata, ma fosse stato per la proprietà americana sarebbe ancora lui a guidare i romagnoli. Mancini tiene “congelato” Pagliuca, ma ha trovato un altro profilo di un giovane italiano che ha allenato all'estero, ma mai in serie B in Italia. Già perchè tra le virtù richieste dalla proprietà è che il tecnico sappia parlare inglese (e Pagliuca parla solo il toscano...). Insomma è pronta un'altra puntata della telenovela romagnola. Con i tifosi bianconeri che non ne possono più.

A Empoli si pensa soprattutto alla società

Chiudiamo con l'Empoli, dove sono tutti concentrati sugli sviluppi legati all'ingresso di nuovi soci, che possano ridisegnare il futuro della società toscana. Il fronte allenatore sembra poter arrivare appena dopo. Caserta, tesserato fino al 30 giugno, andrà via: per lui, dopo Catania si sono aperte le porte dello Spezia. De Giorgio invece sembra essere in pole proprio nella città etnea e quindi l'Empoli deve muoversi su altri fronti. Il favorito in questo momento sembra Matteo Andreoletti, il più giovane tecnico della categoria, ex Padova e Benevento. Chissà che ad un ex giallorosso non possa succedere un altro ex giallorosso.