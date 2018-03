L'Ail in piazza per la ricerca Il 16, 17 e 18 marzo nelle piazze la manifestazione Uova di Pasqua

Pasqua rappresenta per l’AIL un altro appuntamento fondamentale e ormai consueto per ?nanziare la ricerca contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. La manifestazione Uova di Pasqua è nata per trovare un’altra grande mobilitazione – oltre a quella già a?ermata delle Stelle di Natale – per incrementare il ?nanziamento ai progetti di ricerca e per potenziare i servizi di assistenza ai malati. Il successo di questa iniziativa è stato evidente ?n da subito. Ogni traguardo che la ricerca raggiunge è merito di un piccolo gesto. È merito di chi ha consenguito, grazie al costante appoggio, di trasformare le Uova dell’AIL in un grande simbolo di solidarietà. È merito dei tanti volontari, vera “anima” dell’AIL, che anche per le Uova non fanno mancare il loro appoggio, perché senza di essi non avremmo sicuramente ottenuto tutti i nostri strepitosi risultati. È merito di chi ha voluto festeggiare la Pasqua con un uovo di cioccolato dell’AIL regalando ai pazienti la sorpresa più bella, la speranza! Con il tradizionale uovo Pasqua, si potrà ritirare anche il notiziario semestrale dell’associazione di Benevento “Stefania Mottola”, utile a conoscere nel dettaglio le iniziative e i progetti realizzati. Ti aspettiamo il 16, 17 e 18 marzo nelle piazze di: Airola, Amorosi, Apice, Apollosa, Bucciano, Buonalbergo, Calvi, Campolattaro, Campoli Monte Taburno, Castelpoto, Castelvenere, Castelvetere, Cautano, Ceppaloni, Cerreto Sannita, Circello, Colle Sannita, Cusano Mutri, Dugenta, Durazzano, Faicchio, Foiano Valfortore, Foglianise, Fragneto Monforte, Frasso Telesino, Guardia Sanframondi, Limatola, Luzzano, Massa di Faicchio, Moiano, Molinara, Montefalcone in Val Fortore, Montesarchio, Paduli, Pago Veiano, Paolisi, Pietraroja, Pietrelcina, Ponte, Pontelandolfo, Puglianello, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio la Molara, San Giorgio del Sannio, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Marco dei Cavoti, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, San Salvatore Telesino, Sant’Agata de’ Goti Sant’Angelo a Cupolo, Santa Croce del Sannio, Solopaca, Telese Terme, Tocco Caudio, Torrecuso, Tufara, Vitulano. A Benevento presso i centri commerciali Buonvento e i Sanniti, in Piazza Torre (Chiesa San Bartolomeo).