Papa Francesco a Pietrelcina. "Non frenate il pellegrinaggio" L’appello che padre Leonardo Sapienza del Cerimoniale del Vaticano alle Istituzioni

“Non frenate il pellegrinaggio dei fedeli”. E’ l’appello che padre Leonardo Sapienza del Cerimoniale del Vaticano ha lanciato alle autorità preposte a garantire la sicurezza e l’ordine pubblico in occasione della visita di Papa Francesco a Pietrelcina, paese natale di San Pio, al termine del sopralluogo

effettuato oggi a “Piana Romana”.

Oltre a Sapienza, alla riunione tecnica hanno preso parte monsignor Felice Accrocca, Arcivescovo di Benevento, padre Fortunato, Guardiano dei Frati Cappuccini di Pietrelcina, il prefetto di Benevento Paola Galeone ed il sindaco di Pietrelcina, Domenico Masone.

Nel ringraziare le forze dell’ordine, il sindaco Masone ha poi aggiunto: “Sono certo che, come sempre, sapremo accogliere nel migliore dei modi le migliaia di fedeli che invaderanno Piana Romana in occasione della visita del Santo Padre”.