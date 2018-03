Ecco lo Spazio di ascolto per le vittime di violenza Giovedì la presentazione dell'iniziativa della Procura al teatro San Vittorino

Giovedì prossimo, 15 marzo si inaugurerà lo Spazio di ascolto per le vittime di violenza presso la Procura di Benevento. L'evento si svolgerà dalle 15 presso il Teatro San Vittoriono in via Tenente Pellegrini.

L'apertura dei lavori è affidata al procuratore capo Aldo Policastro. Dopo i saluti del prefetto Paola Galeone, del procuratore generale presso la Corte di Appello di Napoli, Luigi Riello; del generale Vittorio Tomasone, comandante interregionale dei carabinieri; del presidente del Tribunale di Benevento Marilisa Rinaldi, del sindaco Clemente Mastella e del Segretario della sottosezione di Benevento dell'Associazione nazionale magistrati, Donatella Palumbo, i lavori proseguiranno con la prima sessione dal titolo: “Accogliere e ascoltare: lo Spazio di ascolto un tentativo di intervento integrato per le vittime vulnerabili” tema trattato dal sostituto procuratore Miriamo Lapalorcia, Carmen Festa della Cooperativa Eva, Monica del Grosso, presidente della Camera Penale. A seguire sarà proiettata la testimonianza: La storia di Sonia.

La seconda sessione, invece, sarà occupata da “Le istituzioni e le vittime vulnerabili: il giusto approccio per una risposta adeguata ed efficace” con la partecipazione del Questore Giuseppe Bellassai; Lella Palladino, presidente di D.i.r.e.; Marcella Pizzillo, sostituto procuratore; Chiara Marciani, assessore regionale per le Pari Opportunità ed Alessandro Puel, comandante provinciale dei carabinieri.