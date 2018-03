L'abito delle stimmate di San Pio giungerà a Benevento La lieta notizia

Ricorre quest’anno il centenario delle stimmate e il cinquantesimo della morte di Padre Pio. Per ricordare il duplice evento venerdì 6 aprile 2018 l’abito delle stimmate di San Pio giungerà da San Giovanni Rotondo a Benevento per una sosta di preghiera alle ore 10.00 presso l’Ospedale Civile Rummo, alle ore 14.00 presso la Casa Circondariale, alle ore 16.00 all’Ospedale Sacro Cuore dei Fatebenefratelli, i luoghi di sofferenza più significativi della città.

Queste tre visite avverranno in forma privata. Alle 17.30 in forma pubblica la Venerata Reliquia entrerà nella Cattedrale di Benevento dove San Pio fu ordinato sacerdote e dopo la Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo Mons. Felice Accrocca, alle 19.30 si svolgerà un corteo processionale dal Duomo lungo Corso Garibaldi, Piazza IV Novembre, via Perasso, fino a raggiungere Piazza Risorgimento dove sarà allestito un piccolo palco per un momento di preghiera, di testimonianza e affidamento della Città allo Stimmatizzato sannita a conclusione della manifestazione.

Nei giorni 7 e 8 aprile l’insigne Reliquia farà sosta nella Parrocchia cittadina di San Gennaro, per la venerazione dei fedeli nella Festa della Divina Misericordia. Il 9 aprile visiterà Altavilla Irpina e il 10 aprile raggiungerà Montecalvo Irpino, infine l’11 aprile proseguirà per Cerignola. Ne da notizia il Parroco e coordinatore del comitatoPasquale Maria Mainolfi.

Redazione Bn