Gesesa: sportelli chiusi nel pomeriggio per motivi tecnici La comunicazione

Gesesa comunica che nella giornata odierna nelle ore pomeridiane per aggiornamento dei sistemi, lo sportello utenti della Città di Benevento resterà chiuso al pubblico.



Riaprirà regolarmente domani mattina Mercoledì 14 Marzo. Per tutte le informazioni Gesesa ricorda che è possibile contattare I numeri verdi del call center: per I servizi commerciali 800250981 (gratuito da fisso ), 199160409 (da cellulare a costo ripartito) e per emergenze e guasti 800511717. Inoltre si ricorda, che tutti I servizi commerciali si possono effettuare da casa, nell'area clienti on line My Gesesa.

Redazione Bn