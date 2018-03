Benevento: niente acqua da venerdì a domenica Problemi anche a Ponte e Torrecuso a causa di lavori urgenti

Niente acqua in gran parte di Benevento e in altri paesi del Sannio da venerdì a Domenica. Lo comunica la Gesesa: "La Regione Campania, Settore Acque ed Acquedotti, che ha in gestione la linea di adduzione DN500 da Curti a Benevento, ha comunicato che, a causa di lavori urgenti e indifferibili per la riparazione di perdite idriche sulla stessa linea, sarà sospesa l’erogazione idrica a Benevento, Ponte e Torrecuso a partire dalle ore 15:00 di venerdì 16 Marzo e fino alle ore 15:00 di Domenica 18 Marzo 2018.

Ponte: interruzione del servizio nelle giornate di venerdì 16 e sabato 17 dalle ore 00:00 alle ore 6:00 nelle vie del centro urbano;

Torrecuso (Torrepalazzo): interruzione da venerdì 16 dalle ore 15:00 a domenica 18 alle ore 15:00, si prevede un servizio di autobotte nei pressi della concessionaria Mercedes dalle ore 9 alle ore 12 nelle giornate di sabato e domenica;

Benevento:

Contrada San Giovanni – Contrada Francavilla – Contrada Lammia – Contrada Bonavita – Contrada Mosti – Contrada La Francesca – Contrada Le Murate – Contrada Ponte Cardone - Contrada Coluonni: interruzione del servizio da venerdì 16 dalle ore 15:00 a domenica 18 alle ore 15:00, si prevede servizio di autobotte, con presidio in Contrada Le Murate, nei pressi della Madonnina, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 nei giorni di sabato 17 e domenica 18;

Contrada Olivola: interruzione del servizio da venerdì 16 dalle ore 15:00 a domenica 18 alle ore 15:00, si prevede servizio di autobotte condivisa con il presidio di Torrepalazzo;

Contrada San Vitale – Contrada Scafa – Contrada Masseria del Ponte: interruzione del servizio da venerdì 16 dalle ore 15:00 a domenica 18 alle ore 15:00, si prevede servizio di autobotte, con presidio all’altezza della ex-scuola elementare dalle ore 13:00 alle ore 16:00 nei giorni di sabato 17 e domenica 18;

Zona Capodimonte (IACP e 167) - Zona ASI (Area Industriale): interruzione del servizio da venerdì 16 dalle ore 15:00 a domenica 18 alle ore 15:00, si prevede servizio di autobotte con presidi in: via Pizzella (altezza case popolari) ed in via Città Spettacolo per l’intera durata del periodo di sospensione;

Zona Ponticelli - Viale Mellusi e Viale Atlantici con relative traverse – Via Calandra - Via Meomartini – Viale Rotili - Via Avellino - Via Fontanelle – Piazza Castello – Via Perasso – Via Collevaccino - parte alta Corso Garibaldi – Pacevecchia: chiusure notturne nei giorni di venerdì 16 e sabato 17 dalle ore 22:00 alle ore 6:00

A Melizzano e Frasso Telesino, negli stessi giorni ed orari sopra indicati, potranno verificarsi delle riduzioni della pressione di esercizio in rete ma nessuna interruzione del servizio è prevista.La GESESA si scusa per i disagi arrecati alle utenze, non dipendenti dall’attività di gestione, ed è come sempre, attenta e pronta ad intervenire per ogni situazione di emergenza che richieda il suo intervento immediato".