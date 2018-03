Matera: Visita Papa grande significato intera regione L'assessore regionale al Turismo visita Pietrelcina accompagnato dal sindaco Masone

“La visita di Papa Francesco ha un grande significato per Pietrelcina, per l’intera regione Campania e per i milioni di fedeli nel mondo”. Lo ha detto l’assessore regionale al turismo, Corrado Matera, al termine del sopralluogo che ha effettuato insieme al sindaco di Pietrelcina Domenico Masone a Piana Romana, dove sabato mattina giungerà per la pirma volta il Santo Padre.

“La giunta regionale – ha detto Matera – sta investendo molto sul turismo religioso e, in particolare, anche su Pietrelcina. Qui, come mai nel passato, abbiamo messo in campo una serie di azioni concrete, come i Percorsi dell’anima o il Treno storico che collega Napoli con il paese natale di Padre Pio”.

“Ma non è tutto: a Pietrelcina abbiamo individuato insieme al sindaco anche degli immobili di notevole interesse storico che andremo presto a recuperare”.