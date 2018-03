Campagna di informazione per una spesa consapevole Anche a Benevento: "“Io sono legale”

Si è svolton nell’aula magna dell’IIS Giuseppe Alberti il primo incontro a Benevento nell’ambito della campagna “Io Sono Legale” promossa da Legambiente e Re.Ma.Plast, finalizzata a informare i cittadini sulla messa al bando da parte dell’Italia (primo paese in Europa) dei sacchetti di plastica per la spesa in favore di alternative riciclabili e compostabili.

Come distinguere gli shopper a norma di legge da quelli tradizionali in plastica, spesso imposti dal racket delle ecomafie, ma anche economia circolare, filiera corta, mobilità sostenibile, progettazione ecologica: questi i temi che i volontari dell’associazione Paolo Mattera e Giovanni de Nigris hanno illustrato ad una platea di studenti provenienti dagli indirizzi Chimica, Materiali, Biotecnologie e Liceo Scientifico – Scienze Applicate che, anche in virtù della specificità delle competenze tecnico-scientifiche acquisite nei relativi corsi di studio, hanno seguito con interesse e partecipazione.

“Grazie all’Istituto Alberti specialmente alla dirigente Barricella e alla referente Patrizia Zitano per aver reso possibile questa giornata – dichiara il Presidente di Legambiente Benevento Antonio Basile -ricordo il prossimo appuntamento, il 28 marzo a Piazza Risorgimento, dove, clima permettendo, “Io sono legale” proseguirà con un info point rivolto agli utenti del mercato rionale e ai cittadini.”

Redazione Bn