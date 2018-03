Autismo: Picker incontra presidente associazione genitori Nicchiniello, presidente Angsa: "Percorso di Asl Benevento è coraggioso"

Il direttore generale dell’Asl di Benevento, dott. Franklin Picker, ha ricevuto la visita della dott.ssa Claudia Nicchiniello, presidente dell’Angsa Campania, l’Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici. Al vertice di via Oderisio, la dott.ssa Nicchiniello, ha espresso tutta la gratitudine e la stima per aver avviato percorsi riabilitativi per i bambini autistici che riorganizzano la rete sanitaria e sociale offrono un’assistenza efficace e qualità di intervento. Picker, infatti, ha ricevuto in dono una quaderno realizzato dalla bambina della presidente a dimostrazione dei progressi ottenuti e un libro sull’autismo.

“Il percorso – ha commentato Nicchiniello – che la Asl di Benevento ha coraggiosamente deciso di intraprendere recependo la nuova legge regionale sull’autismo è quello che ha consentito a mia figlia di imparare a leggere e scrivere nell’arco di un anno. A testimonianza che la terapia effettuata in ambienti familiari e scolastici riesce a creare strumenti e condizioni più efficaci per uscire dallo stato di isolamento determinato dall’autismo.

Per questo durante la “Settimana dell’Autismo” che si terrà a Benevento dal 3 al 9 aprile prossimi divulgheremo l’impegno dell’Angsa Campania e le attività delle Asl per promuovere, a livello locale, attività formative rivolte agli insegnanti curriculari e di sostegno di alunni con specifici disturbi del neuro-sviluppo, nell’ottica del miglioramento della qualità di vita, loro e delle loro famiglie”.