Pagamento dipendenti Trotta Bus, il Comune ha proceduto all’intervento sostitutivo. L’Ente liquiderà le retribuzioni relative ai mesi di gennaio e febbraio 2018

Il sindaco Clemente Mastella rende noto che, stamani, con apposita determina dirigenziale il Comune di Benevento ha proceduto all’intervento sostitutivo ai sensi dell’art. 30 comma 6 del D.Lgs 50/2016 per il pagamento delle retribuzioni relative ai mesi di gennaio e febbraio 2018 ai lavoratori della Trotta Bus Services Spa che sono stati impiegati per lo svolgimento del servizio di TPL (Trasporto pubblico locale).

La somma stanziata per il pagamento dei lavoratori sarà ovviamente defalcata in sede di liquidazione delle fatture che la Trotta Bus Services Spa presenterà per lo svolgimento del servizio di TPL effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 2018.

