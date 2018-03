Iniziativa in ricordo di Davide Cesare Riqualificato il campetto di calcio in via Bari

Questa mattina il L@p Asilo3, la comunità migrante dell'Atletico Brigante, la Scuola di italiano Oltre Confine e la Federazione del Sociale – Usb hanno riqualificato il campetto di calcio in via Bari, in memoria di Davide Cesare conosciuto come Dax, “ucciso per mano di una squadra fascista. Con questa iniziativa – spiegano gli attivisti - si da il via alla campagna 'Stop al Degrado: via i razzisti dalle città', con l'intento di favorire la pulizia delle aree verdi e l'integrazione tra le differenze culturali e razziali. Con quest'iniziativa si intende dimostrare che la sinergia tra persone di diversa nazionalità, colore e religione è possibile, anzi, doverosa. L'incontro tra culture differenti non deve essere inteso come una pecca, bensì come un'arricchimento per la società”.