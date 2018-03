Buongiorno Papa Francesco - DIRETTA FOTO VIDEO Il Santo Padre è arrivato nella terra di San Pio

Il grande giorno è arrivato. Papa Francesco sta per raggiungere in elicottero il Sannio, la terra natale di San Pio da Pietrelcina. Il pontefice atterrerà alle 8 alle spalle della chiesa di Piana Romana. Pregherà nella cappella dell'Olmo dove Padre Pio ricevette le stimmate, poi incontrerà i fedeli per la benedizione.

AGGIORNAMENTI

Al termine del discorso Papa Francesco prega con i fedeli e successivamente ha impartito la benedizione prima di salutare i Francescani e le autorità

Il Papa ai Fedeli: Non perdete tempo a litigare, se si litiga non si cresce. Prima di litigare con qualcuno mordetevi la lingua... ma non lo fate. I vecchi sono un tesoro, non emarginate gli anziani, sono la saggezza. Quando sono arrivato ho avuto il piacere di saluare due giovani di 98 e 97 anni. Gli anziani danno coraggio all'umanità

08.15 Un bel sole illumina Piana Romana, I Fedeli intonano "Francesco Francesco" e intanto prende la parola l'arcivescovo Accrocca"

Ore 8.11 Tra i fedeli presenti a Piana Romana tanta è la commozione e le lacrime che solcano il viso, specialmente di anziani e malati. Mentre passa Papa Francesco, fotografi e testimoni d'eccezione sono i bimbi che tutti in spalla ai papà creano una simpatica e colorata cornice.

Ore 8.09. Campane in festa in tutto il Sannio mentre Papa Francesco a Piana Romana abbraccia i fedeli, il popolo di San Pio.

Ore 7.52. Il Papa sceso dall'elicottero è stato accolto dall'arcivescovo Accrocca e dal sindaco di Pietrelcina Masone. Un caloroso abbraccio tra il Papa e l'Arcivescovo. Sorridente il Pontefice ha deciso di percorrere a piedi il tratto che separa il luogo dell'atterraggio alla cappella dell'Olmo. GUARDA LE FOTO

Ore 7,50. ecco l'elicottero di Papa Francesco, la piazza applaude e le campane della piccola chiesetta salutano il Pontefice appena atterrato Ore 7,30 mezz'ora all'arrivo del Pontefice. Arrivano le autorità : Mastella, Del Basso De Caro e tante fasce tricolore Ore 7.00 ad un'ora dall'arrivo del Pontefice affluenza probabilmente sotto le attese, molti gli spazi vuoti in piazza.

Ore 06.20. Si vedono bandiere di tanti paesi, dalla Francia al Nicaragua, ma la piazza si riempie molto lentamente. Molti fedeli di Pietrelcina raccontano aneddoti su San Pio. Un uomo ricorda: "nel tragitto da Pietrelcina a San Giovanni Rotondo mio padre cercò di catturare una lepre, non riuscendoci. Quando arrivò a San Giovanni, Padre Pio li ammonì " per fortuna non siete riusciti a prendere quella povera lepre"

Ore 06.00. Dalla chiesa esce la Madonna della Libera, portata sul palco, come aveva annunciato il sindaco Masone, per il benvenuto a Papa Francesco.

Ore 05.45. Un cittadino che sostiene di essere miracolato: "ho avuto un tumore, mi sono salvato e sono qui per una sorta di veglia di ringraziamento". Ore 05.30 Inizia a riempirsi lentamente la piazza di Piana Romana.

Ore 5.00 Pietrelcina si prepara ad accogliere il Santo Padre che arriverà in elicottero alle 8 del mattino. Imponente la sicurezza con diversi Chek point sulle strade che portano a Piana Romana. Già tanti i pellegrini e i fedeli arrivati in piazza. Molti hanno dormito qui arrivando anche dal Sud America. Presenti nelle strutture della zona anche numerose autorità: è già a Pietrelcina il governatore Vincenzo De Luca.