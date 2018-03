L'arcivescovo al Papa: "Ci aiuti a legger meglio il presente" FOTO | Il discorso dell'arcivescovo Felice Accrocca per la visita del Papa a Pietrelcina

Di seguito pubblichiamo il discorso dell'arcivescovo di Benevento Felice Accrocca per la venuta di Papa Francesco nel Sannio. Il Pastore della chiesa beneventana ha accolto il Santo Padre nel piazzale dove Papa Francesco è atterrato con l'elicottero. Insieme hanno raggiunto la cappella di San Francesco, all'interno della quale è custodito l'olmo sotto il quale Padre Pio ricevettere le Stimmate.

******

“Santità, la mio voce riassume quella della Chiesa beneventana, che esprime la propria gratitudine per la Sua visita nella patri di San Pio da Pietrelcina. San Pio è un figlio di questa terra, ne ha respirato a pieni polmoni la cultura contadina: una cultura che va all'essenziale, basata sui fatti concreti più che sulle parole. A Lei successore di Pietro, chiediamo di essere confermati nella fede; a Lei, vescovo della Chiesa di Roma, che nella carità presiede a tutte le altre Chiese, domandiamo di essere spronati nella sequele di Cristo.

La Chiesa beneventana – che per la sua storia conserva un legame speciale con la Chiesa Romana – vanta un glorioso passato, ma il presente non manca di porre nuovi problemi. La nostra terra soffre, a dispetto delle sue grandi potenzialità, che restano mortificate dalla grave debolezza delle infrastrutture: così i nostri giovani sono costretti a cercare lavoro altrove e nei nostri Comuni – come in tutte le aree interne del Paese – la popolazione diminuisce, mentre l'età media di coloro che restano s'innalza sempre di più. Tutto ciò pone nuove urgenze alla vita pastorale.

La Sua visita è per noi motivo di speranza: ci aiuti a legger meglio il presente per camminare con speranza verso il futuro. Grazie Santo Padre, per essere oggi tra noi”.

Al.Fa