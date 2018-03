'Salta' condotta, via Salvatore Rosa senz'acqua Improvvisa interruzione idrica nel quartiere Mellusi. Gesesa ha già ripristinato il guasto

Guasto idrico in via Salvator Rosa questa mattina. Lo comunica la Gesesa che sul profilo Facebook spiega: “A causa della sospensione idrica di questi giorni sulle linee principali di Acqua Campania, si è avuto un guasto improvviso in via Salvator Rosa. Gesesa è già a lavoro”. Per questo motivo per circa tre ore è stato disposto lo stop alla fornitura nella zona. Interruzione che per fortuna è durata poco. i tecnici dell'azienda in quota Acea e gli operai della ditta incaricata hanno infatti ripristinato il guasto.