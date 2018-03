Furti rione Ferrovia, il Comitato: "Solidarietà alle vittime" "Chiediamo controlli più stringenti"

Solidarietà alle vittime dei furti subiti nell'ultimo periodo. Così il Comitato Rione Ferrovia per i commercianti e i privati: "L’escalation di furti che si sono registrati nel nostro rione, ci chiama – come Comitato di Quartiere -innanzitutto a esprimere a nome della comunità la solidarietà per i privati, le attività commerciali, le istituzioni e le associazioni che hanno subito furti e danni, ma anche ad auspicare azioni di prevenzione e controllo più stringenti che possano fungere da vero e proprio presidio per un rione che oramai è in balia della criminalità a tutela dei residenti preoccupati per la propria sicurezza."