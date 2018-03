Acqua: a Benevento si torna alla normalità Ge.se.sa: "Possibili piccole disfunzioni, ma problematica in via di risoluzione"

Tornerà a pieno regime a breve la portata idrica nelle case dei Beneventani, lo ha annunciato la Ge.se.sa: "

L'emergenza idrica a Benevento, Torrecuso e Ponte, apertasi venerdì alle 15 per gli interventi non rimandabili da parte della Regione Campania sulla linea di adduzione del Torano Biferno è in fase di chiusura.



Fin dalle prime ore di questa mattina la fornitura è stata ripristinata e, in questo momento, tutte le zone soggette a chiusura di distribuzione hanno un servizio regolare.

Potrebbero verificarsi, ovviamente, delle piccole disfunzioni su utenze specifiche per le quali vi è massima attenzione da parte dei tecnici della GESESA per la soluzione.



La struttura tecnica della GESESA, inoltre, continua a monitorare le portare in ingresso ed in uscita al fine di ripristinare nei modi e nei tempi corretti l'equilibrio nelle reti di distribuzione, che sono state estremamente sollecitate in questi due giorni.

Eventuali problemi di mancata erogazione e/o pressione non adeguata potranno, come sempre, essere segnalati al numero verde guasti 800 51 17 17 attivo 24 ore su 24.



Il monitoraggio continuo della rete idrica di distribuzione permetterà di approntare immediatamente tutte le attività necessarie a minimizzare l'impatto sulla distribuzione e sugli utenti.



GESESA esprime il proprio ringraziamento a quanti, utenti ed operatori, hanno affrontato questa interruzione sopportandone i disagi e segnalando tempestivamente i problemi".