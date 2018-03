Cives, incontro con l'assessore Fortini a Benevento Giuria popolare sulle politiche in materia di povertà e giovani

Venerdì 23 marzo alle ore 17.00 presso il Centro di Cultura “R. Calabrìa”, in Piazza Orsini, si terrà il primo incontro della Giuria Popolare sulle politiche in materia di povertà e giovani della Regione Campania. L’appuntamento rientra nell’ambito del programma dell’undicesima edizione di “Cives - Laboratorio di formazione al bene comune”. Relazionerà l’assessore regionale alle politiche sociali Lucia Fortini.

In particolare, i partecipanti a Cives e un campione di cittadini, che assumono la veste di giurati, discuteranno in due sessioni su tali politiche, prima ascoltando ed interrogando l’assessore regionale e dopo valutando le azioni descritte. A conclusione delle due sessioni essi delibereranno una posizione comune che viene trasmessa ai decisori politici sotto forma di raccomandazione. L’esperimento è condotto con la direzione scientifica Paolo Rizzi dell’Università Cattolica di Piacenza.

Il laboratorio Cives è promosso dall’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro della diocesi di Benevento in collaborazione con il Centro di Cultura “R. Calabria” e l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Il tema generale dell’edizione 2017 – 2018 è: Generare vero sviluppo ascoltando il grido dei poveri. Il percorso formativo si articola in 13 incontri e in attività laboratoriali. Coordinatore dell’iniziativa formativa è Ettore Rossi Direttore dell’Ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro.

Redazione Bn