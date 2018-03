Cento anni alla Festa del papà: i 3 record di nonno Giuseppe San Giorgio La Molara celebra l'onomastico centenario alla presenza di 5 generazioni

Cinque generazioni a confronto, tutte insieme per festeggiare i cento anni di nonno Giuseppe. A San Giorgio la Molara una Festa del Papà davvero speciale tra emozioni, ricordi e ricorrenze da onorare. Giornata di grande festa per nonno Giuseppe Senzamici che circondato dall'amore di figli, generi e nipoti ha spento oggi le sue cento candeline.

Una giornata che l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Nicola De Vizio ha voluto festeggiare consegnando una targa ricordo e la copia dell'estratto di nascita di 'zi Giuseppe'.

Una ricorrenza importante per la piccola comunità del Fortore, che più volte ha avuto il piacere di festeggiare concittadini così longevi. E mentre in questi territori si continua a parlare di spopolamento e giovani che vanno via, la comunità festeggia la sua “memoria storica”.

Particolarmente emozionato il primo cittadino di San Giorgio la Molara, che ricorda nonno Giuseppe sin da quando era bambino. E citando Papa Francesco, che ha dedicato parte del suo discorso nel Sannio proprio agli anziani, il sindaco De Vizio ha ribadito l'importanza di onorare persone come Giuseppe Senzamici, al quale è stata consegnata una targa da parte dell’amministrazione comunale.

Segui il video della grande festa