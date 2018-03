L'allarme: "Acqua sannita in pericolo: vogliono privatizzarla" Il Comitato Acqua Sannita: "Situazione pericolosa"

Acqua in pericolo nel Sannio? Sì' secondo il comitato dell'acqua sannita, che incontrerà la popolaziona il prossimo lunedì, per spiegare lo stato dell'arte e i rischi per il territorio assieme a padre Alex Zanotelli: "Il processo di privatizzazione dell'acqua nel Sannio e nell'Irpinia costituisce una grave minaccia al diritto alla vita delle nostre popolazioni. Infatti è incredibile che nonostante il referendum del 2011, quando il popolo italiano aveva deciso che l'acqua doveva uscire dal mercato e che non si poteva fare profitto su questo bene prezioso, tutti i governi che si sono succeduti hanno fatto a gara per favorire il processo di privatizzazione dell'oro blu, consentendo agli Enti Locali di privatizzare il servizio. Per questo motivo che il Comitato dell'Acqua Sannita invita tutta la cittadinanza a partecipare lunedì 26 marzo 2018 alle ore 18 presso il salone “Sacro Cuore” dei padri Cappuccini di Benevento ad un grande dibattito popolare dal titolo “L'Acqua del nostro territorio è in pericolo”. All'incontro parteciperà padre Alex Zanotelli missionario comboniano e promotore del referendum, il quale rivolge un appello alla popolazione: “Chiedo a tutti i comitati cittadini, provinciali e regionali di scendere in campo per rimettere l'acqua al centro del dibattito politico locale e nazionale. Mi appello al Popolo dell'Acqua, al quel grande movimento popolare che ha portato alla straordinaria vittoria referendaria, perchè ritorni ad obbligare una politica riottosa a conformarsi al volere popolare. Questo avverrà solo se sarà il popolo a muoversi. Le multinazionali dell'acqua stanno unitariamente montando una campagna durissima. Si tratta – come afferma Papa Francesco – del diritto alla vita”.