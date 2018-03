La Rocca aperta per i turisti anche nei giorni festivi Pasquetta, 25 aprile, primo maggio e due giugno apertura per i turisti

Il Presidente della Provincia di Benevento Claudio Ricci, in considerazione dei buoni riscontro ottenuti nella primavera dello scorso anno, ha programmato un Calendario di apertura al pubblico straordinario della Rocca dei Rettori nei giorni festivi.

I giorni interessati sono: il 2 aprile – “Pasquetta”; il 25 aprile – Festa di Liberazione; il 1° maggio – Festa dei Lavoratori; 2 giugno – Festa della Repubblica.

"Il provvedimento per l’apertura straordinaria del monumento rinascimentale – longobardo, che oltre ad essere sede istituzionale dell’Ente ospita anche la Sezione museale permanente “Uomini eccellenti”, assume grande rilievo, a giudizio del Presidente Ricci, nel contesto delle iniziative per la valorizzazione del patrimonio della Provincia. La Rocca dei Rettori costituisce l’emergenza monumentale più imponente nella parte alta della città di Benevento, essendone stata, tra l’altro, anche la “Porta Somma”, cioè il varco di ingresso posto alla sommità delle mura difensive: per il visitatore i motivi d’interesse sono moltissimi e, tra questi, i resti dell’Acquedotto romano; la scala a chiocciola di epoca longobarda; i quadri della Virginia Tomescu, etc.

Da qui lo sforzo del Presidente, pur in presenza di non poche difficoltà di ordine logistico, di tenere aperta al pubblico questo scrigno non solo per le mostre estemporanee e per gli altri eventi culturali programmati da Associazioni culturali, Istituti scolastici, Università, privati cittadini.

Il Calendario di aperture straordinarie, come sottolinea il Presidente della Provincia, si è reso possibile anche quest’anno grazie alla cooperazione del personale in servizio presso la Rocca dei Rettori.

Il Presidente si augura che anche quest’anno l’impegno organizzativo sarà premiato dal gradimento del pubblico."