Distribuzione gratuita di abiti ai poveri. Ecco il calendario Al Charity Shop a Benevento

Sono il mercoledì, il giovedì e il venerdì i giorni dedicati alla distribuzione gratuita di abiti ai poveri al Charity Shop, in via Giovanni De Vita (nei pressi dell’obelisco neoegizio al Corso Garibaldi).

Il ritiro del vestiario può avvenire dalle ore 9.30 alle ore 13. Tutti i beni esposti all’interno del Charity Shop, infatti, possono essere prelevati gratuitamente dalle persone bisognose iscritte in appositi elenchi e conservati presso il Charity, alimentati da domande presentate dalle persone richiedenti.

Il Charity Shop, nato da una sinergia tra Croce Rossa Italiana-Comitato di Benevento, Caritas di Benevento e Consorzio “Sale della Terra” ONLUS, è stato inaugurato lo scorso dicembre ed è un negozio nuovo in cui è possibile lo scambio di vestiti per incentivare il riuso e le nuove forme di sharing economy; il dono di abiti nuovi a famiglie in condizioni di povertà censite dai Centri di Ascolto di Caritas Benevento e della Croce Rossa Italiana-Comitato di Benevento, ma è anche un luogo di cultura, dove si possono scambiare libri attraverso il BookCrossing.

Il Charity Shop è, inoltre, punto vendita dei prodotti agricoli e dei manufatti artigianali del Consorzio “Sale della Terra” onlus, a sostegno delle imprese sociali e agricole che inseriscono nel mondo del lavoro persone svantaggiate accolte in percorsi personalizzati di uscita dal disagio.

Redazione Bn