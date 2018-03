Trotta bus choc: biglietti "taroccati" in vendita Acquistabili nelle rivendite, recano grossolane cancellazioni e non sono emessi da Unico Campania

(fed. fes) - Unico Campania, il consorzio che unisce tutte le aziende di trasporti, ha interrotto la fornitura dei biglietti alla Trotta bus. Da alcuni giorni, infatti, a essere messi in vendita sono vecchi tagliandi relativi alle corse speciali organizzate per il cimitero. Sono biglietti emessi dalla Trotta direttamente, che recano l'evidente cancellazione della dicitura “servizio cimitero 2017”. La circostanza, oltre a presentare molti dubbi circa la validità legale, conferma le notevoli difficoltà economiche che attraversa la Trotta bus.

E' questo un altro segnale molto inquietante e viene ad aggiungersi al fatto che il Comune di Benevento ha lasciato scadere abbondantemente i termini di una diffida notificata alla Trotta bus, con la quale l'azienda trasporti veniva messa in mora (era il 12 febbraio scorso) circa il pagamento degli stipendi ai suoi dipendenti entro quindici giorni. Pagamento che, ad oggi, non risulta ancora avvenuto, anche se l'assessore al ramo si è preoccupata di rasserenare gli animi, dicendo che le difficoltà erano state superate dalla Trotta, tanto da presentare nuovamente un Durc positivo, ovvero di trovarsi in ordine riguardo il Documento unico di regolarità contribuitiva.

La vendita dei biglietti “taroccati”, ovvero con le cancellazioni, emessi direttamente dalla Trotta, tra le altre cose non consente ai viaggiatori che usufruiscono di Unico Campania di muoversi da e per altre località, così come gli aderenti al Consorzio si erano impegnati a garantire all'atto della adesione al progetto Unico Campania.

Ancora una volta, siamo costretti a registrare i ritardi e i silenzi da parte delle organizzazioni sindacali, che ovviamente si sono ben guardate dal segnalare, anche a tutela dell'immagine della città e della utenza cittadina, e soprattutto censurare la vendita di biglietti con grossolane e marchiane cancellazioni.